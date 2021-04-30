На майские праздники на воронежской телебашне появятся цветочные узоры и иллюминация с залпами салютов

9 мая воронежцев порадует праздничная открытка в честь Дня Победы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На майских праздниках подсветку телевизионной башни Воронежа будут включать трижды: на 1 мая - в День труда, 7 мая - в День радио и 9 мая - в День Победы. 4480 пиксельных светильников и 12 прожекторов будут работать в эти дни с 21:00 до 23:00.

1 мая в часть Праздника весны и труда на башне зажгутся надписи «1 Мая», «День весны и труда», они будут сменяться флагом России, цветочными узорами.

7 мая специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» отметят профессиональный праздник -День Радио. В этот день телебашня преобразится с помощью динамичной подсветки с неоновыми цветами.

9 мая воронежцев порадует праздничная открытка в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная программа иллюминации будет наполнена залпами салютов, красными звездами, георгиевскими лентами и другими символами Победы.