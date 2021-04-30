В Воронеже перенесли выставку военной техники времен Великой Отечественной войны

Выставка «Оружие Победы», которая должна была пройти возле Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) 6 мая, переносится. Новая дата мероприятия - 12 мая. Об этом сообщили организаторы - военно-патриотический клуб «Набат».

Как мы писали ранее не только студенты и преподаватели вуза, но и все желающие смогут посмотреть военную технику времен Великой Отечественной войны.

Воронежцам представят советский реактивный миномет БМ13 «Катюша», армейский внедорожник «Газ 67», американский армейский внедорожник Willys MB (Виллис), советский труженик войны «ЗИС 5» («трехтонка», «Захар», «Захар Иванович»), советский легкий бронеавтомобиль «БА-64», советский тяжелый мотоцикл «М72» с пулеметом и «Сорокопятку» - советскую противотанковую 45 мм пушку.

Посетителей выставки также ждет армейская полевая каша.

Ранее организаторы автопробега, запланированного на 9 мая, решили отказаться от его проведения. Причина – остающаяся напряженной ситуация с коронавирусом.