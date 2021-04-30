Пара белых аистов поселилась на опоре ЛЭП между энергоблоками Нововоронежской АЭС

Если аисты вьют гнездо, значит рядом есть кормовая база: водоемы, заливные луга, болота – места где обитает много земноводных и мышевидных грызунов Фото: пресс-служба НВ АЭС

Недавно на территории Нововоронежской АЭС поселилась чета белых аистов: грациозные птицы свили себе гнездо на опоре линии электропередачи между энергоблоками №3 и №5. Об этом рассказали в пресс-службе атомной электростанции.

По мнению главного научного сотрудника Воронежского государственного биосферного заповедника, доктора биологических наук Петра Венгерова, это свидетельствует об экологичности местной обстановки.

Если птицы уже отложили яйца, «переехать» они смогут только осенью, после того как выведут птенцов Фото: пресс-служба НВ АЭС

- Если аисты вьют гнездо, значит рядом есть кормовая база: водоемы, заливные луга, болота – места где обитает много земноводных и мышевидных грызунов. Селятся белые аисты в основном на старых водонапорных башнях, заброшенных церквях или, как в случае с Нововоронежской АЭС, на опорах ЛЭП. Значит им там очень удобно и комфортно, - сообщает Петр Венгеров.

Однако, как говорят в пресс-службе Нововоронежской АЭС, такое соседство может быть небезопасным как для птиц, так и для самой станции. Сейчас атомщики решают, как быть с семейством пернатых. Ученые советуют «переманить» – предложить альтернативный дом – построить поблизости деревянную опору с настилом. Однако, если птицы уже отложили яйца, «переехать» они смогут только осенью, после того как выведут птенцов.