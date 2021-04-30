В Воронежской области 238 пар планируют пожениться в канун Красной горки

Отметим, что с 4 по 8 мая, несмотря на объявленные нерабочие дни, все запланированные церемонии пройдут в полном объеме и в назначенное время Фото: Тимур ХАНОВ

После Пасхи в Воронежской области традиционно начинается свадебный сезон. В 2021 году в канун Красной горки - это 7 и 8 мая - в регионе узаконят отношения 238 пар. Большинство - 150 - в Воронеже и еще 88 пар соответственно в районах области. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В торжественной обстановке отметить столь значимое событие решили только 93 пары из 238. Остальные 146 пар решили узаконить отношения без марша Мендельсона.

Во Дворце бракосочетания и в отделе ЗАГС Советского района города планируют зарегистрировать отношения по 34 пары. В Коминтерновском отделе - 40 пар, а больше всего свадеб будет в Железнодорожном отделе ЗАГС - 42.

Для сравнения, в прошлом году на Красную горку было зарегистрировано 316 браков.

Отметим, что с 4 по 8 мая, несмотря на объявленные нерабочие дни, все запланированные церемонии пройдут в полном объеме и в назначенное время.

Напомним, что уже с 7 июня по 30 сентября во Дворце Бракосочетания будет идти ремонт кровли и фасада. Уже начался поиск подрядчика. Здание затянут специальным полотном, а по периметру установят строительные леса. Так что молодоженам предстоит продумать как они проведут фотосессию. С другой стороны, есть возможность сэкономить на торжественной регистрации 10%.