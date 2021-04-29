Жителей Воронежской области за последний год стало меньше на 18,6 тысяч

Воронежцев становится все меньше. Фото: из архива «КП»

Статистики предоставили данные по численности населения Воронежской области на 1 января 2021 года.

На начало этого года в нашей области жили 2 миллиона 305,6 тысяч человек, Это на 18.6 тыс. человек (или на 0.8 %) меньше, чем на начало 2020 года.

В городах живут 1567 тыс. человек (68%), в селах – 738.6 тыс. человек (32%). В 2021 году часть горожан переехали в села. В результате жителей периферии области стало чуть-чуть побольше – на 0,8 процента.

По численности населения Воронежская область сейчас находится на 22 месте в России. А по величине его убыли – второе в Центральном федеральном округе.

В Воронежской области на начало 2021 года проживали 1.6 процента всех россиян, и 5,9% жителей Центрального федерального округа.

В Воронеже на 1 января 2021 года жили 1 миллион 50,6 тысяч человек. За год число жителей столицы Черноземья сократилась на 7,7 тыс. человек (на 0.7 процента).