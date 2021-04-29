В Воронеже после строительства торгового центра в частном секторе оказались разбиты дороги

Дорога между торговым центром и частными домами узкая и сильно разбитая. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители улицы Электровозной Железнодорожного района возмутились ситуацией в их микрорайоне, сложившейся после строительства там торгового центра. Он прилегает чуть ли не вплотную к их домам. Грузовики, подвозящие продукцию в ТЦ, окончательно разбили местную грунтовку. Часто они не дают местным жителям выехать из дворов на своих машинах.

Частные дома на улице Электровозная в Воронеже отрезаны от центральной асфальтированной дороги они несколькими торговыми точками и офисным зданием. К домам люди проезжают и проходят по узкой грунтовке со стороны улицы Боровской. С противоположной стороны путь блокирует лужа, сопоставимая по размерам с немаленьким грузовиком.

Такая вот лужа еще более осложняет жизнь на улице Электровозной. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Тем не менее до недавнего времени им удавалось уживаться с арендаторами и владельцами нежилых зданий. В продуктовом супермаркете расположил площадку для разгрузки товаров с торца, чтобы не мешать проезду, а сотрудники отделения банка после замечаний перестали парковать машины у калиток.

- Проблемы начались в конце марта, когда напротив домов № 13, № 15 и № 17 заработал торговый центр, - рассказала жительница улицы Елена Русинова. -На данный момент он заполнен арендаторами наполовину. И от них уже нет покоя. Основанная беда – зона разгрузки оказалась у нас под окнами. За месяц большегрузы заметно разбили дорогу. Машины маневрируют и разворачиваются буквально под ногами. Вынуждены скандалить, чтобы элементарно выпустили на работу. А на днях к соседям не смогла проехать ассенизаторская машина. Страшно подумать, что будет, когда сдадут в аренду все свободные площади.

А когда местные жители узнали, что в конце 2021 года в этом месте планируют построить еще и торгово-ярмарочный комплекс, возмущенные люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Переговоры с собственниками и арендаторами ни к чему не привели. Они перекладывают ответственность друг на друга, - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Воронежской области Денис Хомяк. - Резонно возникает вопрос: а куда смотрел муниципалитет, давая разрешение на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию? Здесь нарушены элементарные нормы. Например, в индивидуальном жилом секторе, которым и является проблемная часть Электровозной, минимально допустимое расстояние между домами и магазинами должно составлять не менее 50 метров. А фактически здесь и 30 не будет.

Но главное – возле частных домов нет тротуара. Людям все чаще приходиться лавировать между грузовиками. В темное время суток это может закончиться трагедией.

- Люди не требуют сносить здания. Они хотят покоя, убрать зону разгрузки из-под окон, хотят нормальную дорогу с пешеходной дорожкой. Хотелось бы заострить внимание властей и на строительстве еще одного торгово-ярмарочного центра. Он сюда явно не вписывается, учитывая требуемую 50-метровую санитарно-защитную зону, - добавил Денис Хомяк.

Новый торгово-ярмарочный комплекс усложнит и так аховую ситуацию до предела. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В мэрии ограничились коротким комментарием:

- Ведется межведомственное взаимодействие по поиску решений для исправления ситуации.