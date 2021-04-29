В Воронеже пьяный мужчина ударил 14-летнего школьника бутылкой по голове

После удара бутылкой пьяный мужчина избил подростка еще и кулаками. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В четверг, 28 апреля, около девяти часов вечера у одного из супермаркетов на улице Урицкого играли в мяч трое подростков. Неизвестно, что не понравилось в этом процессе проходившему мимо пьяному мужчине. Однако он отобрал мяч. А когда подростки начали возмущаться, ударил одного из них бутылкой по голове, а потом еще добавил ему уже кулаками. И убежал. Подростка увезли в больницу.

- Личность избившего школьника мужчины установили, на данный момент его пока еще не задержали, - сообщили в региональном ГУ МВД.