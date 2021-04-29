На реставрацию «Гранд-отеля» в центре Воронежа выделят более 9 миллионов рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Городские власти объявили аукцион, победитель которого займется реставрацией объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Гранд-Отель». Историческое здание расположено по адресу: улица Среднемосковская, 12.

Начальная цена торгов – 9 миллионов 116 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет сделать ремонт фасада, крыши и ее ограждения, а также водосточных труб. Кроме того, штукатурку здания должны не только привести в порядок, но провести ее хорошую отделку.

Заявки на конкурс принимают до 17 мая, в этот же день пройдут торги

Справка «КП»

Участок, на котором сейчас располагается гостиница «Гранд-Отель», в 1859 году приобрел мещанин из Бобровского уезда Андрей Шухмин. Он начал строить деревянный дом и угловой кирпичный флигель, работы до конца доводили уже под контролем его вдовы Дарья. Сын супружеской четы Петр Андреевич в 1893-м надстроил на флигеле один этаж, объединил его с соседним корпусом и со старым двухэтажным деревянным домом. Он открыл в образовавшемся длинном здании гостиницу «Гранд-отель» – тогда одну из лучших в городе.

До 30-х годов XX века здание продолжали использовать в качестве гостиницы, потом там было общежитие артистов и служащих театров. В годы войны здание было частично разрушено, его восстановили в 1950 году.