В Воронеже бывшему ректору агроуниверситета продлили домашний арест

Алексея Попова обвиняют в незаконном получение премий подчиненных. Фото: предоставлено пресс-службой Ленинского районного суда.

Экс-ректору ВГАУ продлили домашний арест. Алексей Попов проведет в своих четырех стенах, еще, как минимум, два с лишним месяца, - до 9 июля. Об этом сообщили в Ленинском районном суде, где приняли соответствующее решение.

Напомним, Алексея Попова обвиняют в хищении 880 тысяч рублей. По версии следствия, ректор завышал премии подчиненных и заставлял передавать разницу в деньгах себе. Его взяли с поличным 10 марта. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на присвоение крупной суммы денег с использованием служебного положения».

В результате разразившегося скандала Алексей Попов быстро получил отставку. А место ректора агроуниверситета заняла профессор Елена Закшевская, ранее возглавлявшая кафедру управления и маркетинга в АПК.

Напомним, примерно в то же время домашний арест продлили вице-спикеру Воронежской городском Думы Александру Провоторову. Политика подозревают в вымогательстве примерно такой же суммы, какая фигурирует в деле Попова, – миллиона рублей – за обещание содействия в обеспечении «нужного» результата на выборах.