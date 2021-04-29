В Воронеже отменили автопробег на День Победы

Организаторы автопробега, запланированного на 9 мая, приняли решение отказаться от его проведения. Причина все та же – остающаяся напряженной ситуация с коронавирусом (утром 29 апреля в региональном оперативном штабе сообщили об еще 11 смертях).

Напомним, автопробег должен был стартовать в 11.00 9 мая от сити-парка «Град», проехать по Московскому проспекту, центру города, Левому берегу и вернуться к Памятнику Славы. Там планировали возложить цветы и сделать фото на память. Увы, зрелищную акцию теперь отложили на неопределенный срок.