В налоговой службе рассказали, каких продавцов обяжут установить кассы на рынках Воронежа

Обязательно применяется ККТ на крытых рынках при торговле непродовольственными товарами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже и области работают 18 рынков и 235 ярмарок. Это около 23 тысяч торговых мест. Но сколько из них оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ)? Сколько доходов недополучает бюджет?

О том, кто из рыночных торговцев в ближайшее время должен забыть о теневых бюджетах и использовать кассу, рассказал начальник контрольного отдела УФНС России по Воронежской области Виктор Акамсин.

До 1 июля 2021 года действует отсрочка по применению ККТ для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги или продающих товары собственного производства. При этом они не должны иметь наемных работников.

Кроме того, в Воронежской области определен перечень труднодоступных местностей – это более 900 населенных пунктов – отдаленных хуторов, деревень в которых применение ККТ не обязательно.

Применять ККТ также не должны самозанятые. Они осуществляют расчеты со своими покупателями через мобильное приложение: «Мой бизнес».

- Но хочу обратить внимание: самозанятые не могут перепродавать чужой товар. Они либо оказывают услуги, либо торгуют товаром собственного производства, - отмечает Виктор Акамсин.

Есть также виды торговли, представителей которых освободили от использования ККТ в целом по стране:

- продажа газет и журналов на бумажном носителе в газетном киоске;

- торговля в киосках мороженным;

- торговля из автоцистерн квасом, живой рыбой;

- сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами, бахчевыми культурами;

- розничная продажа бахил;

- ремонт и окраска обуви и некоторые другие.

- Обязательно применяется ККТ на крытых рынках при торговле непродовольственными товарами. При торговле на открытых рынках непродовольственными товарами, поименованными в Перечне (распоряжение Правительства РФ от 14.04.2017 №698-р). Это ковры, изделия из кожи, лекарственные средства и материалы, компьютерное оборудование, мебель, автомобили и так далее. (Всего 17 наименований). При торговле из магазинов, павильонов, киосков, и других мест, обеспечивающих показ и сохранность товара. При этом хочу обратить внимание: при торговле подакцизным товаром (табак, алкоголь) или маркируемым товаром (сейчас это: лекарства, табак, обувь, духи и туалетная вода, лампы и фотовспышки) применение ККТ обязательно! – рассказывает Виктор Акамсин.

В чем же плюсы ККТ? Добросовестные предприниматели, установившие кассы, избавятся от проверок и получат новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса. Предприниматель может в режиме реального времени следить за своими оборотами. Онлайн касса для потребителей дает возможность получить чек не только в бумажном виде, но и в электронной форме. А для налоговой службы – это снижение количества проверок бизнеса, повышение прозрачности среды и увеличение поступлений в бюджет.