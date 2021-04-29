Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 апреля 2021 18:01

В налоговой службе рассказали, каких продавцов обяжут установить кассы на рынках Воронежа

Для отдельных предпринимателей действует отсрочка
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Обязательно применяется ККТ на крытых рынках при торговле непродовольственными товарами

Обязательно применяется ККТ на крытых рынках при торговле непродовольственными товарами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже и области работают 18 рынков и 235 ярмарок. Это около 23 тысяч торговых мест. Но сколько из них оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ)? Сколько доходов недополучает бюджет?

О том, кто из рыночных торговцев в ближайшее время должен забыть о теневых бюджетах и использовать кассу, рассказал начальник контрольного отдела УФНС России по Воронежской области Виктор Акамсин.

До 1 июля 2021 года действует отсрочка по применению ККТ для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги или продающих товары собственного производства. При этом они не должны иметь наемных работников.

Кроме того, в Воронежской области определен перечень труднодоступных местностей – это более 900 населенных пунктов – отдаленных хуторов, деревень в которых применение ККТ не обязательно.

Применять ККТ также не должны самозанятые. Они осуществляют расчеты со своими покупателями через мобильное приложение: «Мой бизнес».

- Но хочу обратить внимание: самозанятые не могут перепродавать чужой товар. Они либо оказывают услуги, либо торгуют товаром собственного производства, - отмечает Виктор Акамсин.

Есть также виды торговли, представителей которых освободили от использования ККТ в целом по стране:

- продажа газет и журналов на бумажном носителе в газетном киоске;

- торговля в киосках мороженным;

- торговля из автоцистерн квасом, живой рыбой;

- сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами, бахчевыми культурами;

- розничная продажа бахил;

- ремонт и окраска обуви и некоторые другие.

- Обязательно применяется ККТ на крытых рынках при торговле непродовольственными товарами. При торговле на открытых рынках непродовольственными товарами, поименованными в Перечне (распоряжение Правительства РФ от 14.04.2017 №698-р). Это ковры, изделия из кожи, лекарственные средства и материалы, компьютерное оборудование, мебель, автомобили и так далее. (Всего 17 наименований). При торговле из магазинов, павильонов, киосков, и других мест, обеспечивающих показ и сохранность товара. При этом хочу обратить внимание: при торговле подакцизным товаром (табак, алкоголь) или маркируемым товаром (сейчас это: лекарства, табак, обувь, духи и туалетная вода, лампы и фотовспышки) применение ККТ обязательно! – рассказывает Виктор Акамсин.

В чем же плюсы ККТ? Добросовестные предприниматели, установившие кассы, избавятся от проверок и получат новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса. Предприниматель может в режиме реального времени следить за своими оборотами. Онлайн касса для потребителей дает возможность получить чек не только в бумажном виде, но и в электронной форме. А для налоговой службы – это снижение количества проверок бизнеса, повышение прозрачности среды и увеличение поступлений в бюджет.