В Воронеже доцент института ФСИН сама рискует сесть в тюрьму за взятки на 150 тысяч рублей

У женщины была твердая такса - по 25 тысяч с одного студента. Фото: из архива «КП»

Дошло до суда уголовное дело 36-летней женщины-доцента Воронежского института ФСИН России. Ее обвиняют в шести взятках, полученных от студентов вуза. Разоблачили ученую в ходе совместной операции полиции, ФСБ и Следственного комитета.

По версии следствия, с января 2018-го по декабрь 2019 года доцент получала деньги от студентов за подготовку для них выпускных работ, получение положительного отзыва о них и содействие в их защите. У женщины была твердая такса – по 25 тысяч с каждого учащегося. Таким образом, с шести студентов она получила в общей сложности 150 тысяч рублей.

На предварительном следствии женщина частично признала свою вину. По ее мнению, ничего противозаконного она не делала и судить ее будут зря. Доценту дали поразмышлять о критериях честности под домашним арестом. По ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за совершение незаконных действий» ей грозит от трех до восьми лет лишения свободы.