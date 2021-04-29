В Воронеже на 9 мая власти ожидают участие в празднике до 350 тысяч человек

В военном параде на этот раз будут участвовать 1752 военнослужащих Министерства обороны и других ведомств. Фото: из архива «КП»

На совещании в мэрии Воронежа обсудили организацию праздничных мероприятий на 1 и 9 мая. Напомним, в первый день последнего весеннего месяца шествие по улицам города отменили. Так что практически все акции намечены на День Победы.

Так, на 9 мая запланирован парад военного гарнизона, мотофестиваль «Дивизион», в рамках которого предусмотрены мотопробег и городской праздник на Адмиралтейской площади. Ну и, конечно, вечером в 22.00 будет праздничный салют. «Бессмертный полк», как и в 2020 году, пройдет в формате онлайн из-за сложной эпидемиологической обстановки.

На совещании сообщили, что в военном параде на этот раз будут участвовать 1752 военнослужащих Министерства обороны и других ведомств и 76 единиц военной техники.

Зрителей будут пропускать через 20 мест прохода, которые будут оборудованы 37 рамками металлодетекторов. За соблюдением порядка на входах будут следить 210 работников частных охранных организаций.

Воронежцев просят отказаться от использования личных машин, все равно центр будет перекрыт. В случае возникновения ЧП напоминают телефоны, по которым надо звонить:

аппарат оперативного штаба в Воронежской области - 8 (473) 222-98-76;

дежурная часть регионального ГУ МВД России – 8 (473) 255-17-51;

дежурная служба УФСБ РФ по Воронежской области – 255-04-44;

дежурная часть УМВД России по городу Воронежу – 271-28-66;

дежурная службу Управления Росгвардии – 253-26-62;

единая дежурно-диспетчерская служба Воронежа - 8 (473) 222-33-12, 8 (473) 222-33-15, мобильный номер – 112.