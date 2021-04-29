Под Воронежем пройдет масштабный реконструкторский фестиваль «Русская стена»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В середине лета в туристической зоне Костенок пройдет первый межрегиональный военно-исторический фестиваль «Русская стена». Организаторы запланировали его с 29 июля по 1 августа.

- Это будет крупнейший реконструкторский фестиваль, посвященный ХVII веку. По аналогии с фестивалем «Поле Куликово». Только это будет наша история, связанная с местной рубежной чертой, - рассказал директор фестиваля «Русское лето» Сергей Борисов.

Напомним, рубежная черта проходила через крепость Костенск и была частью Белгородской оборонительной черты, защищавшей южные границы России от степняков и кочевников.

- Костенки - это донские берега, тот самый южный рубеж Российского государства, где в XVII веке проходила линия обороны. Костенск появился в 1642 году как крепость. Сразу после этого трижды приходили степняки, кочевники. Гарнизоны успешно обороняли крепость благодаря построенной системе линии обороны, - добавил историк Александр Никитин. - В Воронеже не так много реконструкторских фестивалей, за исключением посвященных Великой Отечественной войне. А вот прочие эпохи в Воронеже не укоренились. Поэтому «Русская стена» станет важной площадкой для реконструкторов, не только воронежских, но и из других регионов.