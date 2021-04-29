Известный пианист сыграет воронежцам Рахманинова и Бетховена

афиша ВКЗ

5 мая в ВКЗ пройдет концерт в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает». В Воронеж приедет выступать пианист Дмитрий Маслеев.

Дмитрий Маслеев учился в Московской консерватории у профессора Михаила Петухова, законил также курс в Международной фортепианной академии на озере Комо. В 2015 году музыкант одержал триумфальную победу на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, получив I премию и золотую медаль. В России он сотрудничает со всеми главными оркестрами страны. Он неоднократно выступал в Мюнхенском филармоническом зале Гаштайг и Парижской филармонии. Во французской столице Дмитрий дебютировал с сольным концертом в музее Фонда Луи Виттона. Концерт транслировался телеканалом Medici TV, благодаря чему игру музыканта услышали тысячи людей во всем мире. Мастерством Дмитрия Маслеева восхищались на фестивалях в Ла-Рок-д’Антероне, Рейнгау, Бад-Киссингене. В январе 2017 года состоялся сольный дебют Дмитрия Маслеева в Карнеги-холле с программой из произведений Скарлатти, Бетховена, Листа, Рахманинова и Прокофьева, а в 2018 году он совершил тур от западного до восточного побережья США с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Павла Когана. В 2017 году вышел первый сольный альбом Дмитрия Маслеева с музыкой Скарлатти, Прокофьева и Шостаковича, он сразу же попал в чарты Spotify Top Classical 2017 и получил престижную премию немецких критиков (Preis der Deutschen Schallplattenkritik). В декабре 2019 года вышел альбом, включивший Первый фортепианный концерт Шостаковича, Джазовую сюиту Александра Цфасмана и Второй фортепианный концерт Николая Капустина.

В программе воронежского концерта прозвуат восемь этюдов-картин op.33 и Вариации на тему Корелли ор. 42 Рахманинова, а также Концерт для фортепиано с оркестром №5, до-минор Бетховена. Начало в 19.00.