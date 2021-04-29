В Воронеже мнимый полицейский отобрал у пенсионерки миллион рублей

После того, как пенсионерка рассталась с миллионом рублей, телефон мнимого полицейского "замолчал". Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жертвой афериста стала 71-летняя жительница Железнодорожного района. 28 апреля пожилой женщине позвонил незнакомец, представился полицейским и заявил, что с ее счета пытаются снять деньги преступники. И тут же предложил перевести ее сбережения на три якобы безопасных счета. После того, как испуганная пенсионерка сделала то, что он предлагал, расставшись тем самым с миллионом рублей, телефон оказался недоступен. Пожилая женщина обратилась в полицию.

- По факту аферы возбуждено уголовное дело, как и еще по 13 случаям мошенничества, зарегистрированных 28 апреля, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Все преступники действовали либо под предлогом продажи товаров в интернете, либо прикрываясь «легендой» о защите денег от хакеров. В очередной раз призываем не верить звонкам незнакомцам, призывающих что-то делать с вашими сбережениями. А если стали жертвой мошенников, сразу звоните в полицию, чтобы увеличить шансы на их быструю поимку.