Воронежцы распространяют в соцсетях ориентировку на студента-педофила

Ориентировка

Горожане постят в соцсетях и пересылают друг другу ориентировку по поиску парня, которого подозревают в развращении детей. В региональном следственном управлении не комментируют ситуацию, не разглашают подробностей.

Согласно ориентировке отдела МВД по Коминтерновскому району, разыскивают худощавого и темноволосого молодого человека 20-25 лет, европейской внешности, предположительно, ростом 170-175 см. Подозреваемый одет в серый свитер с длинными рукавами и черными вставками на манжетах, горловине и нижней части, в джинсы серо-бежевого цвета, на ногах - темные кроссовки с белым кантом на торцевой поверхности подошвы.

Всех, кто видел похожего молодого человека, простят позвонить в полицию по телефону 02 или с мобильного 102.