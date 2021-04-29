В Воронеже второй раз за месяц пропал пенсионер

Николая Шевченко нет дома уже вторые сутки. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Снова пропал 82-летний Николай Шевченко. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Черноземье".

На этот раз мужчина 27 апреля ушел в гости, просто в другую квартиру того же дома, где живет он сам. Домой он не вернулся. 27 апреля пожилого мужчину вроде бы видели у киоска недалеко от его дома.

В середине апреля Николая Шевченко уже разыскивали. Тогда все закончилось благополучно. Дело в том, что пожилой мужчина страдает провалами в памяти. В таком состоянии он бывает полностью дезориентирован.

Приметы Николая Шевченко: рост 176 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, родинка на носу. Мужчина плохо видит. В день, когда пропал, был одет в черный вязаный свитер, черную кожаную куртку, темно-синие брюки, обут в зеленые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Николай Шевченко, просят позвонить по телефонам 8-961-182-95-90 (волонтеры), 112 (служба спасения) или 02.