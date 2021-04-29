Воронежскому ветерану подарили персональный парад

Фото управы Ленинского района

Ветераны в силу своего преклонного возраста уже практически не могут посещать массовые мероприятия. Кроме того, это небезопасно в эпидемиологическом плане. Поэтому в Ленинском районе ребята из центра развития детского творчества совместно с сотрудниками управы организовали для ветерана Великой Отечественной войны Семена Рудина настоящий парад.

- Духовой оркестр Центра творчества возле подъезда исполнил для Семена Моисеевича знаменитые композиции военных лет, которые с восторгом и аплодисментами встречал сам ветеран и многочисленные соседи и гости, - рассказали в управе.

Семен Моисеевич прошел всю войну от начала до конца. На фронт он попал 1 августа 1941 года, служил в саперном батальоне в составе пехоты. А закончил войну закончил на Дальнем Востоке в 1945 году. Рудин принял участие в уникальной операции Советских войск по преодолению пустыни Гоби и Хинганского хребта. Передовые батальоны трех фронтов в крайне неблагоприятных погодных условиях летних дождей двинулись на территорию противника. В результате этого выдающегося наступления Красная Армия сумела захватить в плен более 200 тысяч японцев, много техники и оружия, а также были освобождены Южный Сахалин и Курильские острова. Семен Моисеевич имеет награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны, Октябрьской Революции, золотую медаль ВДНХ 1978 года и многие другие.

В свои 97 лет Семен Моисеевич ведет активный образ жизни, по сей день является активным членом районного Совета ветеранов, ежегодно присутствует на параде войск Воронежского гарнизона 9 мая. Собирается и в этом году.