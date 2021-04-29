В Воронеже синоптики изменили прогноз на Пасху

Пасха все же будет достаточно теплой и сухой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские метеорологи скорректировали прогноз на Пасху. Напомним, ранее предполагали, что день светлого праздника будет холодным и дождливым. Теперь сделали гораздо более благоприятный прогноз.

- В ближайшие дни погода по-прежнему будет неустойчивой. Это связано с влиянием череды циклонов, проходящих через нашу область, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. - Велика вероятность дождей. Приятные исключения – 30 апреля и Пасха, 2 мая. В эти дни возможность осадков невелика, и погода будет достаточно теплой и приятной. В начале следующей недели Воронежская область ненадолго попадет в зону действия теплого сектора одного из циклонов. Дневная температура поднимется выше 20 градусов. Однако затем она снова понизится до 17-18-ти. Стабильное тепло около +20 градусов, ориентировочно придет 8 и 9 мая, на День Победы.

В пятницу, 30 апреля, ночью синоптики обещают +4 градуса и пасмурную погоду, хотя временами небо будет расчищаться. Днем солнце периодически будет выходить из-за туч. Температура повысится до +18.

Ночью в субботу, 1 мая, метеорологи прогнозируют +10 градусов и слабый дождь. Днем он усилится, а столбик термометра поднимется до +18.

В ночь на воскресенье, 2 мая, дождь прекратится, но будет пасмурно при +7 градусах. Днем солнце временами будет показываться из-за облаков. Потеплеет до +18 градусов.

В понедельник, 3 мая, луна будет то выходить из-за облаков, то скрываться в них. Синоптики прогнозируют +10 градусов. Днем будет то солнечно, то облачно, возможен дождь. И будет уже совсем тепло - +21 градус.