В Воронеже продлили домашний арест вице-спикеру городской Думы

Александр Провоторов пробудет под домашним арестом почти до середины лета. Фото: предоставлено пресс-службой Ленинского районного суда.

В Ленинском районном суде продлили на два месяца домашний арест вице-спикера Воронежской городской Думы Александра Провоторова. Видный политический деятель региона не имеет права покидать свой дом без санкции силовых структур, как минимум, до 3 июля.

Напомним, Александра Провоторова задержали 4 марта. Вскоре стало известно, что вице-спикер стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). По версии следствия, он обещал кандидату в депутаты, директору торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александру Жукову помощь на выборах. Бизнесмен счел за лучшее не портить отношения с вице-спикером и согласился передать ему миллион рублей за содействие, которое на самом деле никто оказывать не собирался. 200 тысяч Жуков передал лично Провоторову, еще 800 тысяч – через посредника, работающего у него водителя. 6 марта Провоторову приостановили членство в партии «Единая Россия».

Это уже второе дело в отношении заметного человека в чиновничьей иерархии Воронежа, связанное с мошенничеством на выборах. Напомним, ранее задержали теперь уже бывшего вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина и его экс-подчиненную Светлану Васькову. По версии следствия, они за 400 тысяч рублей обещали победу на выборах депутату Сергею Кудрявцеву.

Не исключено, что уголовное дело Юрия Бавыкина, отправленного под домашний арест, повлекло за собой и неприятности, возникшие у Александра Провоторова. Вице-спикеру, кстати, грозит перспектива провести в местах не столь отдаленных до шести лет.