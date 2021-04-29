В Воронеже за неделю обнаружили 10 фальшивых купюр на общую сумму 40 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За неделю воронежские полицейские изъяли из обращения 10 поддельных купюр. Большинство из них пятитысячные (семь купюр), еще две фальшивки - по 2 000 рублей и одна - 1000 рублей.

Поддельные деньги обнаружили в банках при инкассации. Фальшивые банкноты, в основном, поступили из магазинов розничной торговли, заправок и аптек. Правоохранители отмечают, что фальшивки зачастую имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей: гз38269**, бв5884769**, ам96245**.

- для 2000 рублей: АА40046544**, АА4396526**.

- для 1000 рублей: ис53393**.

Полицейские предупреждают, то если вы сомневаетесь в подлинности купюры, не стоит от нее избавляться или расплачиваться, а сразу позвонить по телефону 02, с мобильного - 102.