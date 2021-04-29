В Воронежской области разрабатывают программу для привлечения молодых тренеров в государственные спортшколы
Председатель комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту Александр Пешиков с коллегами посетил ряд спортивных объектов и изучил проблемы, с которыми сейчас сталкиваются их посетители
В Воронежской области появляется все больше спортивных центров, как частных, так и государственных, где можно проявить себя и развить новые навыки. Но общедоступные объекты нуждаются в особом режиме эксплуатации.