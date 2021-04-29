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Общество29 апреля 2021 12:22

В Воронежской области разрабатывают программу для привлечения молодых тренеров в государственные спортшколы

Председатель комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту Александр Пешиков с коллегами посетил ряд спортивных объектов и изучил проблемы, с которыми сейчас сталкиваются их посетители
Источник:kp.ru
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В Воронежской области появляется все больше спортивных центров, как частных, так и государственных, где можно проявить себя и развить новые навыки. Но общедоступные объекты нуждаются в особом режиме эксплуатации.

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