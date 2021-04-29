В Воронеже отметят Международный день джаза

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 апреля Воронеж вместе со всем миром отметит Международный день джаза.

В этот день на сцену филармонии выйдут солисты воронежского Биг-бенда и приглашенные артисты. В концерте примут участие певица Татьяна Спасибухова, скрипач Антон Жолондзь, студенты Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. Специальный гость вечера - саксофонист из Ростова-на-Дону Олег Великанов, один из ярких импровизаторов, доцент Ростовской консерватории имени Рахманинова. Его кредо: профессиональный музыкант должен уметь играть любую музыку и легко переключаться с классики на диксиленд или джаз-рок.

Прозвучит классика импровизационной музыки из репертуара Луи Армстронга, Рэя Чарльза, оркестра Гленна Миллера и других мастеров джаза.

Концерт пройдет 30 апреля в филармонии, начало в 19.00.