В Воронежской области у мигрантов обнаружили более полкило героина

В Лисках с поличным поймали наркосбытчиков. Двое мужчин из Средней Азии, 20 и 23 лет, оборудовали на улицах тайники-закладки. При досмотре у них изъяли 20 свертков с порошком, общим весом около 40 граммов, экспертиза показала, то это героин. В мобильных телефонах задержанных оперативники обнаружили снимки месторасположения тайников. А при обыске в арендованной квартире подозреваемых в Воронеже полицейские нашли еще около 500 граммов героина, предназначенного для сбыта, также обнаружили электронные весы, упаковочный материал и кофемолку.

Задержанные признались, что прибыли в Лиски для организации сбыта запрещенных веществ: они планировали подыскать местных жителей, готовых заниматься распространением наркотиков на территории района.

На мужчин завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.