Платоновфест привезет для воронежцев в Белый колодец греческую певицу

Белый колодец Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль объявил еще одного участника музыальной программы июньского сезона. На опен-эйре «Музыка мира» в Белом колодце выступит певица Марина Сатти. Яркая и харизматичная исполнительница из Греции не боится экспериментировать, в ее творчестве можно встретить элементы электронной музыки и даже хип-хопа, в ее музыке переплетены греческие, балканские и арабские мотивы, которые звучат необычайно свежо в современной обработке.

Марина Сатти получила известность в Греции как актриса мюзикла, приняв участие в таких проектах как «Вестсайдская история», «Скрипач на крыше», «Шрек: Мюзикл» и других. Она также озвучила роль Моаны и записала песни для одноименного диснеевского мультфильма.

А авторский сингл Марины Сатти Mantissa («Гадалка») стал хитом, набрав более 40 миллионов просмотров на YouTube в первый месяц выпуска и возглавив чарты Греции и Болгарии.

Напомним, опен-эйр пройдет 13 июня в Белом колодце.

В день концерта зрители смогут добраться до площадки и обратно на бесплатных фестивальных автобусах и на личных автомобилях, для которых в меловом карьере организуют бесплатную стоянку.