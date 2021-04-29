Вокруг Воронежа создадут ассамблею петровских музеев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ассамблея «петровских музеев» появится в окружении Воронежа, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова на открытии в Кольцовском театре выставки «Царь и море», которая положила начало культурному марафону в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого.

- Мы приглашаем к участию как музеи-гиганты мирового значения, так и успешные региональные культурные институции, краеведческие музеи из малых «петровских городов, занимающиеся популяризацией наследия императора Петра I, - отметила Алла Манилова.

Руководители «петровских музеев» всех регионов страны встретятся 9 июня в Воронеже на выставке музейных предметов из собрания музея-заповедника «Петергоф». Тогда же пройдет первое учредительное собрание Ассамблеи.