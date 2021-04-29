В Воронеж из Петергофа привезли "морскую" выставку про Петра I

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28 апреля в Воронеже открылась выставка «Царь и море». Передвижную экспозицию в рамках программы культурно-просветительских мероприятий по случаю 350-летия со дня рождения Петра I, привез в наш город государственный музей-заповедник «Петергоф».

Выставка показывает долгий путь Петра I к воплощению мечты о русском регулярном военном флоте. Путешествуя по Европе, Петр убедился, что сильный флот обеспечивают авторитет и богатство страны. Выход к Балтике и победа над шведами в Северной войне стали возможны благодаря рекордно быстрому развитию кораблестроения и мореходства, которые из личного увлечения Петра стали делом государственной важности. Гастроли выставки в Воронеж поэтому неслучайны, ведь именно в наших краях царь-реформатор начал строить флот.

Воронежцы отправятся в путешествие по волнам истории вместе с Петром-мореходом. Увидят, как еще юный царь плывет по озеру Плещеево на стареньком английском ботике, изучает в Голландии инженерное дело, в чине вице-адмирала празднует морские победы.

В основу выставки «Царь и море» легли цитаты из литературных источников разного времени, например, художественное осмысление морских деяний Петра I Пушкиным и Вяземским, а также фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников. На выставке представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов музея-заповедника «Петергоф».

Посмотреть выставку можно в театре драмы до 12 мая.

Она открыла большую программу «петровских» мероприятий, в которой воронежцев ждет около 400 событий - научно-просветительских, культурных, туристических, издательских. Скоро во дворце Ольденбургских откроется еще одна выставка из собрания музея-заповедника «Петергоф» - она представит 150 петровских предметов.