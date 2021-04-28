Воронежцам покажут 150 экспонатов эпохи Петра I из Петергофа

На выставку «В традициях Петра Великого», которая откроется во дворце Ольденбургских в рамках масштабного празднования 350-летия российского императора, привезут 150 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Петергоф». Это будут подлинные предметы эпохи Петра I, в основном кухонная утварь, а также произведения живописи, образцы фарфора и оригинальные книги, сообщила генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

Выбор места для выставки неслучаен. После 1696 года Петр основал в Рамони верфь, на которой в 1697 году заложили четыре корабля-баркалона, одни из первых в российской истории. Кроме того, как известно, принцесса Евгения Максимилиановна и принц Александр Петрович Ольденбургские, владельцы имения Рамонь, состояли в родстве с членами Российского Императорского дома.

Выставка будет работать с 24 мая по 18 июля.