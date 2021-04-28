Фото – ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области на обочине дороги нашли мужчину без сознания

Инцидент случился днем 27 апреля. Лежащего на обочине дороги мужчину обнаружили у дома №47 по улице Базарной в поселке Заболотовка старший инспектор ДПС старший лейтенант Александр Медведев и инспектор ДПС старший лейтенант Валерий Теперик.

На вид ему было 50-60 лет, он находился в бессознательном состоянии. Сотрудники ДПС вызвали скорую и она увезла его в больницу. По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. Чуть позже была установлена его личность. Им оказался 58-летний житель села Юрасовка Ольховатского района.