Воронежские полицейские задержали подозреваемого в краже запчастей к спецтехнике

К правоохранителям 26 апреля обратился представитель организации, расположенной в Северном микрорайоне и сообщил, что неизвестные украли запчасти к спецтехнике на кругленькую сумму – около двух миллионов рублей.

Полицейские установили, что исчезло оборудование днем ранее ночью. Злоумышленник, используя манипулятор, проник на территорию карьера, расположенного на улице Антоново-Овсеенко, откуда вынес два двигателя, гусеницу от трактора и ковш. Затем попросту уехал

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний житель московского региона. В отделе полиции он признался в содеянном и пояснил, что арендовал квартиру на улице Минской, съездил на территорию карьера, затем договорился об аренде манипулятора. Похищенное он сдал в металлоприемник.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».