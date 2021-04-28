В Воронежской области Пасхальные богослужения пройдут с ограничениями

Фото из архива КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Воронежской области 2 мая пройдут Пасхальные богослужения. Проводиться они будут с соблюдением строгих ограничений из-за угрозы распространения ковида. Об этом сообщили 28 апреля в Воронежской митрополии.

Верующих во время богослужений просят находиться в маска и соблюдать социальную дистанцию. Кстати, во всех храмах и церквях региона будет нанесена специальная разметка, а для обработки рук поставят санитазерны с дезинфицирующими средствами.

Перед началом работы священнослужителям будут измерять температуру.

В случае вероятного посещения храма большим числом прихожан митрополит Сергий рекомендовал проводить более двух литургий. Предполагается, что это позволит соблюсти санитарные требования и обеспечит верующим возможность посетить службу.