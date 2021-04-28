В Воронеже автосалон задолжал своим сотрудникам зарплату на 970 тысяч

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты), фигурантом которого стало руководство местного автосалона «Гаус». Как оказалось, организация задолжала трем своим сотрудникам около 970 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 28 апреля.

Как показала доследстванная проверка, деньги не выплачивались работникам с 1 сентября 2020 года по 11 января 2021 года. Сумма чуть более чем за четыре месяца набежала немаленькая – почти 1 млн рублей. При этом деньги у компании были. Но они направлялись на иные цели.

В настоящее время следователи изучают документацию организации, допрашивают свидетелей, а также планируют провести судебную бухгалтерскую экспертизу.