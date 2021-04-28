ЦИК рекомендовала Илью Иванова на пост главы избиркома Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Вполне возможно, что в ближайшее время пост председателя региональной избирательной комиссии Воронежской области перестанет быть вакантным. ЦИК уже назвал рекомендованную кандидатуру. Это – заместитель начальника управления региональной политики Илья Иванов. Об этом было объявлено в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Напомним, накануне сообщили, что из облизбиркома уходит председатель Сергей Канищев. Хотя ранее ЦИК даже рекомендовала продлить его полномочия. Причина, по которой он решил оставить пост, не называется.