В воронежском райцентре полицейские задержали мужчину на угнанной «семерке»

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Подозрительный автомобиль, выезжающий с выключенными фарами ночью с заправки, заметили инспекторы ДПС в Аннинском районе. На сигнал полицейских остановиться водитель не отреагировал. Тогда стражи порядка пустились за ним в погоню. Находившийся за рулем мужчина свернул на проселочную дорогу, но не справился с управлением и съехал в кювет. Тут то его и нагнали правоохранители.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 28 апреля, за рулем оказался 20-летний житель села Верхняя Тойда. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Оказалось, что он угнал автомобиль у своего работодателя. Инспекторы ДПС сообщили о преступлении 49-летнему владельцу машины. Тот прибыл на место ДТП и подтвердил, что никогда не доверял свое транспортное средство сотруднику.

В отношении угонщика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.