Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Воронежа в Москву после 3 мая

Теперь дешево слетать в столице не получится. Фото: Константин ИВШИН

В авиакомпании «Победа» перестали продавать билеты на авиарейсы в Москву. Оказалось, что перевозчик вообще «сворачивает» это направление. Последний полет в столицу будет 3 мая.

Рейсы «Победы» отличались низкой ценой. Авиабилет до Москвы стоил от 1299 рублей. У других авиаперевозчиков, обслуживающих рейсы в Москву, цены были, как минимум, вдвое дороже.

Причины отмены рейсов в авиакомпании не сообщают. При этом перелеты из Воронежа в Санкт-Петербург и обратно пока сохраняются.