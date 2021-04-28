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Общество28 апреля 2021 17:05

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Воронежа в Москву после 3 мая

При этом перевозчик продолжит полеты в Санкт-Петербург и обратно
Артем ИЛЬИН
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Теперь дешево слетать в столице не получится.

Теперь дешево слетать в столице не получится.

Фото: Константин ИВШИН

В авиакомпании «Победа» перестали продавать билеты на авиарейсы в Москву. Оказалось, что перевозчик вообще «сворачивает» это направление. Последний полет в столицу будет 3 мая.

Рейсы «Победы» отличались низкой ценой. Авиабилет до Москвы стоил от 1299 рублей. У других авиаперевозчиков, обслуживающих рейсы в Москву, цены были, как минимум, вдвое дороже.

Причины отмены рейсов в авиакомпании не сообщают. При этом перелеты из Воронежа в Санкт-Петербург и обратно пока сохраняются.