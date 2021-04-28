Кому из воронежских родителей вернут половину стоимости путевки в детский лагерь

Механизм возврата денег станет изестен после майских праздников Фото: из архива «КП»

По решению президента России в этом году родители, отправляющие своего ребенка на летний отдых, смогут получить возврат 50% затраченной на путевку суммы. Поскольку за путевки в муниципальные лагеря Воронежа работающим родителям предусмотрена компенсация в размере от 50 до 75%, то это особенно актуально для тех, кто не оформлен официально или покупает путевку в загородный лагерь, причем неважно – Воронежской области или другого региона.

- Единственное условие – это должен быть стационарный лагерь, - отметил Олег Мосолов, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики. – Сразу после майских праздников мы сможем подробно рассказать о механизме получения компенсации.

Кстати, по словам Олега Мосолова, в этом году в летних лагерях отдохнут около 60 тысяч воронежских детей, что несколько меньше обычного и связано с коронавирусными ограничениями по наполняемости ДОЛ. Подробнее от этом читайте в материале «КП».