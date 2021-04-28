Главное обновление 2021 года: интуитивный СберБанк Онлайн и мультивыгодный СберПрайм+

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Выгодные новинки появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Все деньги — в одном кошельке. Банковские карты, сервисы управления финансами (анализ расходов, бюджет, общий баланс средств на счетах), бонусы от СберСпасибо и курсы валют теперь собраны в одном разделе «Кошелёк» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Раньше они находились в разных вкладках мобильного приложения.

Все сервисы — в паре слов от вас. Доступ к многочисленным сервисам приложения ещё никогда не был таким быстрым. Достаточно нажать на лавашар одного из виртуальных ассистентов семейства Салют, который теперь располагается прямо на главном экране, и произнести название нужного сервиса. Больше не нужно бродить по пунктам меню. Просто скажите «Какой курс валюты», «Поменяй пинкод», «Где ближайший банкомат?» или «Оплати мобильный» — и ассистент поможет. Кроме того, теперь с помощью Сбера, Афины и Джой пользователи смогут выбрать и заказать продукты с быстрой доставкой «Самокат» прямо внутри приложения СберБанк Онлайн.

Финансовый советник в вашем кармане. Виртуальные ассистенты Салют научились проводить анализ расходов клиента, рассказывать сколько у клиента всего средств, отслеживать установленный бюджет, предлагать инструменты инвестирования, консультировать по паевым инвестиционным фондам, стратегиям доверительного управления, индивидуальным пенсионным планам и по обязательному пенсионному обеспечению. Расскажут о курсах российских и иностранных акций и изменении цен на них, а также проинформируют о курсах драгоценных металлов и валют, помогут обменять валюту.

Безопасность — на главном экране. В пару кликов вы можете: включить проверку входящих звонков; проверить, не попали ли ваши данные к мошенникам; сообщить о мошеннике; изучить материалы и пройти тесты о безопасном управлении своими деньгами в СберБанк Онлайн.

А СберПрайм — ещё выгоднее

Флагманская подписка СберПрайм+ — всего за 399 рублей в месяц. Это комплексное предложение, собранное из наиболее востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера, которое экономит клиентам до 5000 рублей в месяц.

В СберПрайм+ входит:

- СберКарта с бесплатным обслуживанием, повышенными бонусами (10% на всех АЗС и такси СитиМобил, 5% — во всех кафе, ресторанах, сервисах такси и на СберМаркете), снятием наличных без комиссии в любых банкоматах мираи выгодным курсом обмена валют;

- безлимитные переводы по всей стране внутри СберБанка

- 80000 фильмов в Okko Оптимум, 150 минут и 3 Гб в тарифе «Старт» от СберМобайл, скидки и преимущества в самых популярных сервисах экосистемы Сбера (СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗвук, Ситимобил, Delivery Club, Самокат, СберДиск).

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» ПАО Сбербанк: «Сегодня мы представили главное обновление года для приложения СберБанк Онлайн. Наши клиенты уже давно пользуются не только финансовыми сервисами, и текущее обновление во многом об этом — на главном экране появились флагманский продукт экосистемы подписка СберПрайм+ и отдельная секция с сервисами кибербезопасности. Обновился виртуальный ассистент, а для наглядности всего, что связано с финансами, мы создали новый раздел «Кошелек».

Не забудьте обновить приложение, а если уже обновились, то пробуйте все новинки по ссылке sberbank.ru/sms/12m/?from=pr