Руководитель департамента образования рассказал, отменят ли вторую смену в воронежских школах

Кадр из трансляции эфира с Олегом Мосоловым в группе "Воронежский дом журналистов" в соцсети "Вконтакте"

Во многих школах региона до сих пор существует вторая смена, что вызывает недовольство родителей. Когда Воронеж сможет отказаться от двусменки – поинтересовались родители у руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области.

- Проблема эта возникла не сейчас, а существует еще с советских времен, - прокомментировал Олег Мосолов, глава департамента. – И единого мнения насчет второй смены нет даже среди родителей. Некоторым, например, это удобно: утром школьник может заниматься в спортивной секции или посещать другие дополнительные кружки.

По словам руководителя департамента, сегодня в регионе нет возможности полностью отказаться от второй смены по объективным причинам.

- Есть определенные нормативы по наполняемости классов, и мы не имеем права их превышать,- говорит Мосолов. – В районах со сформировавшейся застройкой или в центре города есть трудность с выделением участков под строительство новых школ. Поэтому сейчас мы идем другим путем: закладываем соцобъекты на этапе планировки новых жилых кварталов.