Воронежский «Факел» в голевой перестрелке победил «Спартак-2» с помощью липового пенальти

Героем неоднозначного матча стал Неманья Пейчинович. Фото: с сайта ФК "Факел"

Встреча в Москве со «Спартаком-2» началась для «Факела» просто здорово. На четвертой минуте после навеса Валерия Почивалина Максим Максимов классно подправил мяч так, что Илье Мазурову осталось только подставить ногу – 0:1.

Юные «красно-белые» совсем не скисли, и на 13 минуте Михаил Игнатов обокрал замешкавшегося вблизи своей штрафной Аслана Дашаева и «расстрелял» бывшего одноклубника Данилу Ермакова – 1:1.

«Факел» добавил обороты, и имел два верных момента. Сначала Андрей Никитин бил, казалось бы, наверняка из центра штрафной, но спас вратарь «Спартака-2» Тимур Акмурзин. А потом после разыгранной как по нотам комбинации Максим Максимов из убойной позиции выстрелил по воробьям.

Старое футбольное правило сработало – «Спартак-2» вскоре забил. Игроки «Факела» слишком увлеклись атаками и совсем оголили правый фланг. У Степана Мельникова была уйма времени, чтобы хладнокровно оценить ситуацию, «раскачать» вернувшегося защитника и четко отправить мяч в угол ворот – 1:2 на 32 минуте.

«Факел» успел отыграться до конца первого тайма. После подачи углового на 43 минуте всех опередил Наиль Замалиев, удачно подставивший голову – 2:2.

Вторая половина встречи началась с ляпа вратаря «Факела» Ермакова. Данилу, конечно, подвело поле. Он выносил мяч, поехала нога, а рядом тут как тут многомиллионный Педро Роша. Бразилец тоже не стал спешить, даже дождался бывшего в этот день явно не в своей тарелке Дашаева, легко его обыграл и перебросил оплошавшего Ермакова – 2:3 на 50 минуте. Больше, к слову, игрок, служащий немым укором селекционной службе основного «Спартака» так себя ничем и не проявил.

Ну а дальше настало время судьи Сельдякова из Балашихи. Игрок «Спартака-2» в своей штрафной вынес мяч куда подальше. Потом он столкнулся с Владиславом Мастерным. Арбитр показал на «точку», хотя футболист московской команды очевидно сыграл в мяч. Впрочем, в динамике момент действительно был похож на нарушение, а ВАРа у судьи не было.

Но вот дальше рефери совсем «убил» юных спартаковцев. Даниил Денисов получил не совсем понятную вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Неоднозначные решения судьи явно помогли "Факелу". Фото: с сайта ФК "Факел"

А затем был бенефис сербского легионера «Факела» Неманьи Пейчиновича. На 61 минуте он реализовал пенальти, а на 79-й «сыграл в бильярд» с игроком «Спартака-2». Неманья отправил мяч вдоль ворот, он попал в ногу игрока московской команды и перекочевал в сетку – 4:3.

В самом конце игры спартаковцы совсем раскрылись, и тут себя показали уже вышедшие на замену Павел Яковлев и Валерий Царукян. Первый вырезал передачу с правого фланга на второго, а тот вышел один на один с Акмурзиным и спокойно покатил мяч на набегавшего Романа Акбашева. Хавбек бил, когда голкипера в воротах уже не было – 5:3.

«Факел» набрал 57 очков и временно перебрался на 9 место. Впереди выездной матч 2 мая с давно уже вылетевшим во второй дивизион ярославским «Шинником», уверенно занимающим последнее место. Однако соперник не так прост, как это может показаться с первого взгляда. Ярославцы недавно громко хлопнули дверью, отобрав очки у безоговорочного лидера турнира, самарских «Крыльев Советов».