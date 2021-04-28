В Воронежской области судят браконьера, который пытался провезти 17 кг черной икры

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Борисоглебский городской суд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого стал житель Пензенской области, провозивший через наш регион 17 кг черной икры. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в суде 28 апреля.

Как установило следствие, 60-летний мужчина 26 апреля 2019 года купил на рынке в Подмосковье за 290 тысяч рублей 20 кг икры осетра, который является дериватом особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации. На следующий день он приехал в Астраханскую области там обменял 5 кг на икру севрюги массой 1,25 кг.

30 апреля он сложил икру в салон автомобиля, упакованные в дорожную сумку, но по пути попал в Борисоглебском районе в ДТП – столкнулся с мостовым ограждением. По приезду на место аварии сотрудники полиции сумку у него изъяли. Там находилась в 31 полимерных и 4 металлических тарах икра русского осетра и севрюги общей массой 16,75 кг.

За данное противоправное деяние законом предусмотрено наказание от обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов до лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.