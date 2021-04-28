В Воронеже женщина-адвокат подделала решение суда, чтобы отобрать у своей клиентки 150 тысяч рублей

Из-за чрезмерной любви к халявным деньгам женщина-адвокат может и лишиться своей работы. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Необычную комбинацию провернула 42-летняя воронежская женщина-адвокат, чтобы выманить у своей клиентки 150 тысяч рублей. В апреле 2018 года к ней обратилась 44-летняя жительница Воронежа. Она разводилась с мужем и судилась с ним за квартиру.

Адвокат заверила клиентку, что может повлиять на решение суда. Только для силы ее убеждения нужны 150 тысяч рублей. Женщина оказалась не такой уж доверчивой. Она согласилась дать только задаток – 50 тысяч рублей, а остальные 100 тысяч после того, как суд примет вердикт в ее пользу. Юрист, хотя знала, что не может ни на что повлиять, уже «разлакомилась» получить сумму полностью всеми правдами и неправдами. И сделала липовые документы, якобы подтверждающие, что квартиру отдали ее клиентке. На самом деле на суде, состоявшемся в октябре 2018 года, приняли прямо противоположное решение.

В 2021 году бывший муж возбудил иск о выселении экс-супруги из своей квартиры. Тогда разобиженная женщина обратилась в правоохранительные органы. Афера адвоката стала поводов для разбирательства сотрудников сразу двух серьезных ведомств – Следственного комитета и ФСБ. Юриста допросили, она признала свою вину.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.