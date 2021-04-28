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Общество28 апреля 2021 14:28

В Воронежской области почти 7 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ

Это ниже уровня расчетного эпидемического порога
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ирина ШАБАНОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 19 по 25 апреля с жалобами на симптомы ОРВИ в поликлиники обратилось 6906 жителей Воронежской области. Большая часть пациентов – 4741 – это дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 28 апреля.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 29,71 на 10 тысяч населения. Но ситуация не критическая – заверили в Роспотребнадзоре. Это ниже уровня расчетного эпидемического порога на 23,2%.