В Воронеже целый микрорайон остался без воды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже без воды 28 апреля остались жители микрорайона Тенистый. Причиной неудобств стала нештатная ситуация на водоводе диаметром 400 мм в районе улицы Центральная. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

В данный момент на месте работают сотрудники водоканала. Они разрыли котлован, чтобы найти повреждение и оценить, сколько времени потребуется на его устранение. Для нужд местного населения решается вопрос о подвозе технической воды.

В компании также отметили, что на этом участке нередки аварии.

– В ближайшее время «РВК-Воронеж» рассмотрит возможность включения этого трубопровода в программу текущего и капитального ремонта, – сообщили в пресс-службе.