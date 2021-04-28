Жительница Воронежа перевела мошенникам более 3 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В полицию обратилась 39-летняя жительница Воронежа, которая перевела мошенникам почти 3,1 млн рублей. Таким образом она пыталась обезопасить свои средства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 28 апреля.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что ранее ей позвонил неизвестный с абонентского номера московского региона. Как водится, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты хакеры хотят снять денежные средства в Иркутске. И даже пообещал передать информацию правоохранителям. На этом разговор закончился. Через некоторое время женщине на мобильник снова раздался звонок. На этот раз уже другой мужчина представился сотрудником полиции и даже прислал фото якобы удостоверения. Он рассказал, что мошенники хотят опустошить два ее счета в банках. И снова разговор закончился.

После этого поступил третий звонок теперь уже от липового представителя банка. Он попросил скачать приложения «any desk» и «team viewer quick support» и установить их в телефоне и на компьютере. Мужчина пояснил, что деньги необходимо обезопасить. После этого потерпевшая получила смс-сообщение от банка, что осуществлен перевод другому клиенту. Далее мужчина попросил посмотреть через личный кабинет в банке, оформлены ли на нее кредиты. Она проверила – действительно, финорганизация одобрила ей заем на более чем два миллиона рублей. Мужчина попросил деньги снять в банкомате и зачислить их на другой счет. А затем, вернувшись домой, она осуществила аналогичную операцию с имеющейся у нее банковской картой. Общий ущерб составил 3090500 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас вычисляют лиц, причастных к преступлению.