В Воронеже 9 мая пройдет автопробег

Автопробег на 9 Мая в прежние годы получался весьма зрелищным. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Автомобилистов Воронежа 9 мая пригласили принять участие в автопробеге, посвященному Дню Победы. Об этой акции сообщили в группе «AUTOLIFE_36 ВКонтакте».

Участникам автопробега предлагают взять с собой флаги, военную атрибутику и раскрасить свои машины в тему праздника.

Старт запланирован на 11.00 воскресенья, 9 мая от сити-парка «Град». Машины проедут по Московскому проспекту, центральным улицам Воронежа, затем от цирка по улице 20-летия Октября до ВОГРЭСовского моста. Далее автомобили двинутся по левому берегу до Северного моста. А оттуда по улице Шишкова вернутся к Памятнику Славы, где возложат цветы и сделают общее фото на память.