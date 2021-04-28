«Невозможно открыть форточки»: жители воронежского райцентра пожаловались на соседство с химпредприятием

Фото предосавлено ОНФ в Воронежской области

Эксперты Общероссийского народного фронта в Воронежской области обратились в надзорные органы с просьбой провести внеплановую проверку в отношении одного из предприятий Острогожска. По словам местных жителей, с улицы Привокзальной, завод занимается переработкой подсолнечного масла, а отходы сливает в окружающую среду. Из-за этого уже погиб пруд, а горожане из-за резкого химического запаха не могут открыть форточки.

- Пруд достался улице Привокзальной от бывшего олифоварочного завода. Предприятие использовало его в качестве пожарного водоема. Сбросов туда не производили. Наоборот, его зарыбили, периодически чистили, летом там купалась детвора, а взрослые рыбачили. Сейчас водоем превратился в зловонное безжизненное болото, поскольку с промплощадки в него потекли жидкие отходы, - сообщили в ОНФ. - Судя по снимкам, которые местные жители продемонстрировали общественникам, зловонную маслянистую жидкость выливали прямо под забор, а дальше она самотеком попадала в воду.

После жалобы жителей в Росотребнадзор на предприятие наложили штраф на 10 тысяч рублей, но нарушения при этом не прекратились. Местные жители предполагают, что завод работает без лицензии, не имеет установленной санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологических заключений, и просят контролирующие органы отреагировать.