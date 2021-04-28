Губернатор пообещал открыть воронежский стадион «Буран» в июне

Стадион "Буран". Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.

В переписке в официальном Инстаграме губернатора Воронежской области Александра Гусева от имени главы области ответили на вопрос одного из читателей, интересовавшегося, когда откроется стадион «Буран», расположенный на улице Циолковского, 18. Сейчас проходит реконструкция этого спортивного сооружения. Ранее ее обещали закончить в апреле 2021 года.

Ответ был лаконичен:

- Совсем скоро, идет финальный этап работ. Надеюсь, до июня.

Официальную причину затягивания реконструкции не сообщали. По всей видимости, на сроки повлияла пандемия коронавируса.

На обновленном «Буране» должны сделать хорошее футбольное поле и открытый теннисный корт. Также там появятся площадки для занятий волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, тхэквондо, регби, метанием диска, а также для сдачи норм ГТО. Кроме того, анонсировали озеленение и вообще приведение в привлекательный вид прилегающей к стадиону территории.