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Общество28 апреля 2021 10:39

В Воронеже на 90 суток закрыли кафе, где была опасность отравления посетителей

Нарушения санитарного законодательства там обнаружили повторно
Артем ИЛЬИН
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Закрытие на восемь суток кафе оказалось неэффективным, теперь срок запрета работы увеличили до трех месяцев.

Закрытие на восемь суток кафе оказалось неэффективным, теперь срок запрета работы увеличили до трех месяцев.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Санитарные врачи проверили, устранены ли нарушения, обнаруженные ранее, в кафе по адресу: Московский проспект, 19А, закрытому за это на восемь суток. Оказалось, все осталось, как раньше. А именно: сырье для блюд, полуфабрикаты и уже готовую продукцию увидели лежащими вместе. Это могло привести к занесению в еду вредных микроорганизмов, что в свою очередь грозило тяжелым отравлением посетителей, да и сотрудников заведения. Кроме того, плохо работала вытяжка в моечных ванных.

Специалисты Роспотребнадзора направили материалы очередной проверки в Коминтерновский районный суд. Там индивидуальный предприниматель просил назначить ему наказание всего лишь в виде штрафа, мотивируя это тем, что расторг договор аренды с собственником помещения. В суде справедливо отметили, что это обстоятельство никак не должно было повлиять на устранение нарушений санитарного законодательства. И приостановили работу кафе на 90 суток.