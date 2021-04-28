В Воронеже на 90 суток закрыли кафе, где была опасность отравления посетителей

Закрытие на восемь суток кафе оказалось неэффективным, теперь срок запрета работы увеличили до трех месяцев. Фото: Андрей АБРАМОВ

Санитарные врачи проверили, устранены ли нарушения, обнаруженные ранее, в кафе по адресу: Московский проспект, 19А, закрытому за это на восемь суток. Оказалось, все осталось, как раньше. А именно: сырье для блюд, полуфабрикаты и уже готовую продукцию увидели лежащими вместе. Это могло привести к занесению в еду вредных микроорганизмов, что в свою очередь грозило тяжелым отравлением посетителей, да и сотрудников заведения. Кроме того, плохо работала вытяжка в моечных ванных.

Специалисты Роспотребнадзора направили материалы очередной проверки в Коминтерновский районный суд. Там индивидуальный предприниматель просил назначить ему наказание всего лишь в виде штрафа, мотивируя это тем, что расторг договор аренды с собственником помещения. В суде справедливо отметили, что это обстоятельство никак не должно было повлиять на устранение нарушений санитарного законодательства. И приостановили работу кафе на 90 суток.