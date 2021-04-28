Водитель «семерки» сгорел в машине после лобового столкновения на воронежской трассе

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Вечером вторника, 27 апреля, на трассе «Курск-Борисоглебск» в Аннинском районе Воронежской области произошла страшная авария. 53-летний водитель на ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Вольво FН12 420» под управлением 53-летнего мужчины. После удара обе машины превратились в сплошную груду покореженного металла, а «семерка» вспыхнула.

Прибывшие на место аварии спасатели потушили машину и достали из салона ВАЗа тело водителя. Водителя иномарки также извлекли с помощью спецтехники. У него многочисленные травмы. Мужчину госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.